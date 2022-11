“Con Donna Comuni Fioriti abbiamo scelto di partire dai fiori per estendere il concetto di Bellezza, sempre abbinato al Turismo, scegliendo nuovamente di valorizzare i Comuni di provenienza delle ragazze, la cui prima uscita è avvenuta in costume tradizionale”, ha commentato Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor, l’Associazione nazionale dei produttori florovivaistici, che ha organizzato l’evento. “Siamo lieti del grande riscontro da parte di sindaci, amministratori e Pro Loco, orgogliosi di veder sfilare i propri costumi tipici su una passerella nazionale, e di aver ascoltato, direttamente dalla voce delle ragazze, le tante peculiarità che caratterizzano i diversi paesi d’Italia”.

C’è una giovane di Sorradile sul podio di “Donna Comuni Fioriti”, il concorso organizzato nell’ambito del meeting nazionale di Asproflor in corso all’EIMA International di Bologna per il quale ogni amministrazione comunale iscritta all’edizione in corso può candidare una ragazza in rappresentanza del proprio comune.

Tutte le ragazza premiate

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail