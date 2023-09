Una giornata in meno di servizio e attese senza riuscire a essere visitati: disagi per i pazienti dell’Ascot di Terralba

Terralba

Mozione della minoranza in Consiglio comunale: “Situazione intollerabile”

Ore in piedi senza essere visitati, la decurtazione di una giornata di servizio e lo scostamento di settimana in settimana dell’orario dal mattino al pomeriggio. È quanto denunciano i consiglieri di minoranza del Comune di Terralba relativamente all’Ascot, parlando di “situazione veramente insopportabile”.

Con una mozione al sindaco e alla giunta chiedono “un impegno forte per ulteriori pressioni affinché ci sia l’immediata nomina dei sostituti dei medici che sono in quiescenza e che andranno in quiescenza entro l’anno, che vengano ampliate le fasce orarie e i giorni di apertura degli ASCoT, che venga data la possibilità al medico di fare le visite domiciliari ai pazienti allettati o impossibilitati a recarsi nell’ambulatorio, che metta a disposizione strumenti efficaci per lo svolgimento dell’attività e che venga trovato un locale più agevole per chi deve aspettare il proprio turno”.

“La situazione che si è venuta a creare per i pazienti terralbesi, che hanno bisogno di rivolgersi al medico dell’ASCOT, è diventata intollerabile”, denunciano Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris, Gabriele Espis.

“Oltre alla mancanza di una persona di fiducia e all’attesa che venga o che possa essere nominato un sostituto, moltissimi cittadini si sono visti nonostante le promesse, decurtare un’altra giornata in cui accedere a questo servizio, da tre giornate a una, con lo scostamento di settimana in settimana dell’orario dal mattino al pomeriggio”, continuano i consiglieri. “Ci sono persone che hanno avuto l’esperienza di dover aspettare anche sei ore, in piedi, al caldo per poi sentirsi dire che il medico avrebbe servito solo venti cinque o trenta persone”.

“Non possiamo pensare che siccome è una situazione tampone, pazienti e familiari che accudiscono persone con gravi patologie e disabilità o che hanno semplicemente bisogno di una ricetta medica, possano aspettare per ore, giorni o settimane il diritto alle cure mediche”, contestano ancora i consiglieri di minoranza. “Tutte le scelte che si stanno portando avanti mortificano i pazienti e la possibilità che questi possano avere una risposta giusta anche alla loro malattia ai loro bisogni. Il medico non è un mero sottoscrittore di ricetta, è necessario anche un’ anamnesi e che ci sia un confronto con il medico che adesso viene a mancare”.

“Non sono più tollerabili le attese per la realizzata casa della Salute, posto che ancora i primi giorni prima delle elezioni comunali tutto lo Stato Maggiore è sceso con grandi proclami, il sindaco nella sua campagna elettorale aveva detto che le cose sarebbero state realizzate, ed invece non si capisce perché ancora è tutto fermo e martedì in Consiglio Comunale andremo a votare un’ulteriore proroga dei lavori da settembre 2023 a settembre 2024 mentre la crisi sanitaria aumenti di giorno in giorno. Siamo veramente in uno stato di abbandono”, concludono i consiglieri Manca, Murtas, Floris ed Espis.”Spaventa che nessuno in Regione abbia portato le istanze del nostro comune e del terralbese. Richiamiamo a gran voce l’attenzione giusta che il nostro territorio merita e chiediamo qualora non si dovessero trovare le soluzioni in tempi brevi, un intervento della Prefettura, vista la situazione di crisi e di profondo disagio sociale che Terralba e tutta l’Unione dei Comuni sta attraversando”.

