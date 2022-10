San Giovanni di Sinis

Protagonisti gli alunni delle scuole di Cabras e Oristano

Una mattinata di festa quella che si è svolta questa mattina al centro di Recupero del Sinis nella marina di San Giovanni di Sinis. Alla presenza degli amministratori, delle autorità e dei tanti ragazzi delle scuole di Cabras e Oristano è stata celebrato con una altrettanto emozionante liberazione il primo anniversario del rilascio delle due tartarughe Caretta caretta, Gavino e Genoveffa, avvenuto lo scorso anno dopo quaranta anni di cattività. Protagonista stavolta è stata Rughetta, esemplare di circa vent’anni, recuperata nel Golfo di Oristano da un pescatore che notando le difficoltà dell’animale ha pensato di segnalarne la presenza agli operatori del Centro di Recupero del Sinis.

Grazie all’attenta collaborazione tra cittadini, istituzioni e operatori, sono sempre di più i rinvenimenti che si concludono con un lieto fine. Lo hanno ricordato Massimo Marras direttore dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre e Andrea Camedda, biologo del dello IAS-CNR, sottolineando l’importanza dell’attività degli operatori del mare nell’attività di salvataggio.

“Oggi ricordiamo la liberazione di Gavino e Genoveffa con una giornata all’insegna della sostenibilità e della cura per l’ambiente e per chi lo abita. Abbiamo ritenuto propizio donare la libertà a Rughetta proprio in questa stessa giornata” ha detto il direttore Massimo Marras.

La mattinata è iniziata alle 9 presso l’osservatorio cupola a San Giovanni di Sinis, dove i visitatori, guidati dai ragazzi della Cooperativa Sea Scout, hanno potuto conoscere da vicino le tartarughe al momento presenti nelle vasche per il periodo di degenza e scoprire le attività svolte dagli operatori del CReS.

Alle 11 la liberazione di Rughetta nelle acque cristalline del mare, accompagnata a nuoto da Corrado Sorrentino, tornato a Cabras per l’occasione dopo l’impresa del periplo della Sardegna che aveva fatto tappa anche a Cabras durante l’estate.

La mattina è proseguita nella piazza centrale del borgo marino con la proiezione del video documentario che narra la liberazione di Gavino e Genoveffa. È stata l’occasione per valorizzare il lavoro di conservazione che i membri della Rete Regionale per la Fauna Marina (centri di recupero, centri di primo soccorso, Corpo Forestale di Vigilanza ambientale, Guardia Costiera) e il coordinamento della stessa a cura dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna mettono in campo con grande impegno e passione.

“Attraverso queste giornate di sensibilizzazione è possibile raggiungere le nuove generazioni e farle affezionare a questo mondo sommerso. L’esperienza diretta insegna loro che il nostro comportamento è fondamentale per il benessere e la tutela dell’ecosistema della riserva marina” ha detto la Vicesindaca Alessandra Pinna dando il benvenuto ai presenti.

L’evento che si è svolto questa mattina è inserito nel calendario del #FestivalSviluppoSostenibileSardegna2030 promosso da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e dalla RAS.

“Questa comunità è l’esempio delle attività fondamentali per lo sviluppo sostenibile” ha detto Gianluca Cocco, Dirigente del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) presso la Regione Sardegna, che ha sottolineato l’importanza del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi.

Elisa Mocci, Responsabile del settore Foreste e Biodiversità dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, ha spiegato il significato della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, un istituto che lavora in stretta collaborazione con la Guardia Costiera e il Corpo forestale per il recupero degli esemplari, che dalla sua creazione ha recuperato più di cinquecento animali, che nel cento percento dei casi torna poi nel suo ambiente naturale e nell’ottanta percento ciò avviene in un tempo molto veloce, come è avvenuto con Rughetta, recuperata lo scorso giugno e oggi liberata.

A concludere la mattinata l’intervetno di Andrea Camedda dello IAS-CNR che ha dato notizia degli spostamenti delle tartarughe già liberate, una delle quali, Gavino, dopo aver superato lo Stretto di Gibilterra, sembra dirigersi verso i Caraibi.

Hanno partecipato alla mattinata anche il Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano Federico Pucci e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale.