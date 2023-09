Una fondazione per tutelare le corse storiche a cavallo: Regione e sindaci insieme

Sedilo

A Sedilo un primo incontro. Invito per il Ministero

Una rete di collaborazione per sviluppare misure condivise a tutela delle corse storiche a cavallo: la Regione Sardegna, insieme ai sindaci dei comuni in cui hanno luogo manifestazioni equestri, vuole crearla attraverso la fondazione “Corse storiche di cavalli d’Italia”, in via di costituzione.

Una misura necessaria a evitare “complicazioni burocratiche e vuoti normativi che mettono a rischio o snaturano il buon svolgimento delle manifestazioni storiche-tradizionali equestri”, si spiega in una lettera inviata dal capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Quirico Sanna, al direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, Vincenzo Ugo Santucci, con l’invito a un incontro in programma a Sedilo.

Un primo momento di confronto verso la fondazione, infatti, è in programma durante l’evento “Zenias de Atonzu – Ichnos”. L’incontro, denominato “Divisi nelle tradizioni, uniti nelle regole”, si svolgerà il prossimo 7 ottobre alle 10, nei locali Sa Prima Ighina, in via Efisio Marini 19.

“L’evento”, si legge nell’invito spedito a Roma, “nasce dalla necessità di incontrarsi e confrontarsi con tutte le rappresentanze dei centri dove si svolgono corse storiche tradizionali di cavalli della Sardegna e dall’esigenza di creare una rete di collaborazione atta a sviluppare una serie di misure condivise a tutela delle stesse”.

“Perciò è fondamentale la presenza, il contributo ed il confronto con il Ministero della Salute”, si legge ancora nell’invito, “per condividere le problematiche che si presentano e che metterebbero seriamente a rischio lo svolgimento della manifestazioni della tradizione isolana”.

Sanna nel documento spiega che le manifestazioni equestri in Sardegna sono “eventi, tra l’altro, di grande rilevanza sociale per le nostre comunità e pertanto si reputa urgente e necessario lavorare per l’istituzione di linee guida e un quadro normativo nazionale, che dia tutte le garanzie auspicate alle nostre comunità”.

Mercoledì, 13 settembre