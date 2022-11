UNA FAMIGLIA PER THOR, IL CUCCIOLO AFFETTUOSO E GIOCOSO VI ASPETTA AL CANILE DI CAGLIARI.

Thor è un cucciolo di simil pitbull di circa due mesi, trovato vagante privo di microchip a settembre 2022. Thor è un cucciolo gioioso ed estroverso, affettuoso con le persone, esuberante con gli altri cani, amante dei giochi di competizione e molto goloso. Thor diventerà una taglia media, peso stimato 20-25 kg. Per Thor si cerca una famiglia di persone giovani e dinamiche, disposte a fargli fare la giusta attività fisica quotidiana e accompagnarlo alla scoperta del mondo, residenti in appartamento o casa con giardino. Thor si cede in adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.