Una famiglia di INCANTO a Teatro Doglio

Sabato 27 gennaio, alle ore 15.30 e alle ore 18.30, la compagnia “Un Teatro da Favola” porterà in scena a Teatro Doglio, “Una famiglia di INCANTO” ispirato al capolavoro della Disney Pixar “Encanto”.

Scritto e diretto da Pietro Clementi, lo spettacolo porterà la magica famiglia Madrigal nel Teatro di via Logudoro.

Isabela, zia Pepa e zio Felix, i cugini.. tutti hanno un super potere (prevedere il futuro, una forza sovrumana, guarire cucinando), solo Mirabel non sembra speciale.

Mentre una strana maledizione si sta abbattendo sulla loro casa, l’unica ragazza senza poteri sarà la chiave per salvare tutta la famiglia.

Uno spettacolo divertente e allegro, con canzoni cantate dal vivo ed uno splendido messaggio per i bambini: ognuno di noi è speciale a modo suo e l’unione della famiglia è il nostro più grande potere.

Teatro per famiglie adatto ai bambini dai tre anni.

I biglietti sono disponibili nei canali Box Office Sardegna online e nella sede di Cagliari in Viale Regina Margherita 43.

In via eccezionale sabato 27 gennaio i biglietti per Inside and out of me, il prossimo spettacolo per famiglie della compagnia Un Teatro da favola, saranno disponibili presso la biglietteria di Teatro Doglio dalle ore 14.30 alle ore 20.00 ad una tariffa agevolata!