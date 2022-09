Una donna segregata in casa per 22 anni del fratello e della cognata. I carabinieri hanno liberato e soccorso una di 67 anni di Bojano (Campobasso), vittima di violenze psicologiche, fisiche e di privazioni. La donna ora si trova in una struttura protetta.

Come racconta nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net, “la tragica vicenda ha avuto inizio nel 1995 con la morte del marito della donna, che al tempo era 40enne. Il fratello, vedendola triste e sola, la invitò a vivere con lui e la moglie. Un gesto gentile, che la sorella accettò di buon grado per vincere il dolore della recente perdita. La donna venne sistemata nella camera che era stata degli anziani genitori, e nei primi anni tra la coppia l’ospite non ci sono problemi. Ma dura poco e i rapporti cambiano: la donna inizia ad essere considerata un peso, un ospite scomodo, e il fratello la invita a trasferirsi in una stanza improvvisata e senza riscaldamento, all’esterno dell’abitazione, a fianco della legnaia”.

L'articolo Una donna segregata in casa per 22 anni del fratello e della cognata: liberata dai carabinieri proviene da Casteddu On line.