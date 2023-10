Una domenica in bicicletta sulle strade del Sinis per ricordare Sandro Pinna

Cabras

Appuntamento a San Giovanni il 29 ottobre

Un’escursione ciclo-turistica nel Sinis in memoria di Sandro Pinna, cicloamatore che tutti a Cabras chiamavano affettuosamente “Paperone”, deceduto lo scorso gennaio all’età di 57 anni. La manifestazione non agonistica si terrà domenica 29 ottobre, con partenza alle 9 da San Giovanni. Il percorso prevede un anello di 30 chilometri lungo la penisola, che si chiuderà in prossimità delle rovine di Tharros.

Su iniziativa di Francesco Corona, Joseph Komorous, Paolo Marras e Simona Meli, l’associazione La Volantina presieduta da Gianni Mameli è stata invitata a organizzare il memorial: un appuntamento che un gruppo di amici uniti dalla passione per la mountain bike vuole dedicare al compagno di tante uscite di gruppo. Una giornata di sport e di amicizia proprio nei luoghi dove Sandro Pinna amava recarsi con la sua bici.

La manifestazione è promossa con il patrocinio del Comune di Cabras, con la collaborazione del Comitato provinciale di Oristano del Centro Sportivo Italiano e grazie alla sensibilità e generosità di diverse aziende locali e attività commerciali del territorio. Sono invitati a partecipare tutti gli amanti della mountain bike e degli sterrati.

Lungo un tracciato di media difficoltà tecnica, che registra un dislivello positivo di 250 metri, si potranno ammirare luoghi incontaminati di assoluta bellezza, paesaggi mozzafiato, oasi ambientali e siti ricchi di storia e cultura nei quali è impossibile non fermarsi per scattare qualche fotografia.

La manifestazione si concluderà a fine mattinata con un pranzo di gruppo, durante il quale saranno estratti a sorte i doni offerti dagli sponsor.

Per informazioni e prenotazioni contattare telefonicamente gli organizzatori (346.2226697 – 347.7756881). Per informazioni sul percorso scrivere una mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La quota di iscrizione, comprensiva di assicurazione, è di 2 euro. Il pranzo invece costa 23 euro.

Il servizio di assistenza sarà curato dalla Croce Rossa Italiana di Oristano e dalla Prociv Arci.

Martedì, 17 ottobre 2023