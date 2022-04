Nurachi

Appuntamento il 15 maggio, c’è un percorso anche per i bambini



Una mattinata sui pedali nelle campagne di Nurachi, alla scoperta delle vigne della Vernaccia, fino ad ammirare una quercia monumentale.

Sarà possibile farlo domenica 15 maggio alla Ciclopedalata della Vernaccia, organizzata dal Comune di Nurachi, in collaborazione con la Pro loco e l’associazione Domus de Làdrini.

Appuntamento per le 10:30 in piazza di Chiesa. I partecipanti potranno scegliere due percorsi: uno corto, di 4 chilometri, adatto ai più piccoli, e uno lungo (10 chilometri) che attraverserà i vigneti di Nurachi, per raggiungere la maestosità di Sa laddara, una delle più antiche piante di quercia presenti nel Sinis.

Entrambi i gruppi si riuniranno alle 12:30 al parco comunale Pala Bidda, dove troveranno ad attenderli ci sarà un aperitivo offerto dalla Cantina sociale della Vernaccia di Donigala e un pranzo preparato dalla Pro loco di Nurachi, anch’esso accompagnato dai vini della cantina.

Sarà un’esperienza in compagnia e in sicurezza, lontana dal traffico e avvolta da una magica atmosfera di altri tempi. Un’occasione per tornare all’aperto dopo due anni di pandemia.

L’iscrizione costa 8 euro a persona ma sono previsti sconti per le famiglie.

Venerdì 29 aprile 2022

