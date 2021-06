Una domenica a San Giovanni di Sinis a raccogliere sette quintali di rifiuti

“Purtroppo c’è chi fa pulizia in casa e abbandona i rifiuti ai bordi dell’abitato, creando danni ambientali e di immagine”, ha dichiarato il sindaco di Cabras, Andrea Abis. “Dopo questa giornata dedicata all’eliminazione dei rifiuti, nelle prossime due o tre settimane daremo una risistemata all’intera borgata. I vincoli del bilancio e le scarse forze in campo ci hanno finora bloccato”.

Cinque gruppi hanno lavorato per tutta la mattina nella borgata marina di San Giovanni di Sinis, ripulendola da tanta plastica e vetro, ma anche da diversi ingombranti, come un lavandino e il comignolo di una stufa.

Quaranta sacchi di rifiuti per un totale di circa 600-700 chili sono stati raccolti dai volontari che ieri hanno preso parte alla seconda delle Giornate ecologiche 2021 organizzate dall’amministrazione comunale di Cabras insieme all’Area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, in collaborazione con la Consulta giovani di Cabras, l’Associazione Tzur San Giovanni di Sinis, la sezione di Oristano della Lipu e la cooperativa Alea.

Fonte: Link Oristano

