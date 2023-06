Una dodicenne si difende a morsi da un’aggressione in strada

Quando una ragazzina di soli 12 anni riesce a difendersi da sola. È successo a Genova un paio di sere fa, quando la ragazzina stava tornando a casa e in via Rieti un uomo sui 50 anni l’ha prima seguita e poi e l’ha tirata con la forza. La giovane, sentendosi ovviamente in pericolo, ha subito cercato di divincolarsi fuggire, e ha morso e graffiato l’uomo, il quale poi è scappato.

Chiaramente scossa per ciò che era accaduto, la coraggiosa ragazzina ha chiesto aiuti a un passante che ha subito avvertito le forze dell’ordine. Gli inquirenti del commissariato di Cornigliano, grazie anche alle telecamere pubbliche sul luogo, stanno cercando rintracciare l’uomo .

Una vicenda conclusasi nel migliore dei modi, ma che fa molto riflettere sulla sicurezza delle nostre città e di quanto sia ormai sempre e comunque pericoloso, soprattutto per una donna, girare da sola anche solo per tornare a casa.