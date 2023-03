Una discarica a cielo aperto nella SS 125 Corongiu: cumuli di immondizia di ogni genere segnalati dai cittadini alla sindaca Francesca Fadda di Maracalagonis che comunica: “La è strada di proprietà del comune di Cagliari ma sono felice e lieta di ricevere le vostre segnalazioni e ringrazio e mi lusinga che riconosciate in me, quanto impegno quotidianamente metto e svolgo per la pulizia del nostro territorio”.

Il senso di civiltà e responsabilità è tanto da entrambe le parti: gli spettatori di tale scempio non voltano la faccia ma affidano e confidano a un amministratore la fiducia per provvedere a un intervento rapido contro chi deturpa l’ambiente. Messaggio accolto da Francesca Fadda che si impegna a comunicare alla Città Metropolitana la discarica rinvenuta ed evidenzia l’importanza dell’impegno alla lotta contro i furbetti dei rifiuti. “Sicuramente è materia di primaria importanza la mia sensibilita che dedico al problema della raccolta differenziata dei rifiuti e quanto sia impegnata in prima linea sul campo alla lotta contro gli incivili, che smaltiscono illegalmente i rifiuti. A riguardo sono state messe in atto delle ulteriori energie in campo, nell’ultimo periodo dal servizio ambiente con la compagnia Barracellare.

Premetto – spiega Fadda – che già nel mese di ottobre 2020 subito dopo la mia elezione a Sindaca, ho dovuto iniziare a contrastare la lotta contro ignoti vandali malfattori per l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Ho inoltrato richiesta a tutte le autorità e enti preposti al controllo per un ulteriore rafforzamento del livello di guardia e ho potenziando il servizio di videosorveglianza ove possibile con le fototrappole in uso alla compagnia.

Le foto da voi allegate che oggi dimostrano chiaramente, che i rifiuti in argomento dovranno essere obbligatoriamente rimossi dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Prendo atto delle vostre rimostranze e vi assicuro come già fatto in altre occasioni che non rimarrà inevasa la segnalazione, visto l’avanzamento continuo delle quantita di accumuli di rifiuti.

Posso rassicurarvi nel dire che girerò la segnalazione sia al settore vigili urbani di Cagliari e settore ufficio tecnico ai quali chiederò di relazionarmi in merito.

Detti accertamenti poi saranno trasmessi sia all’ente proprietario della strada per la bonifica per quanto di competemza e con richiesta aggiuntiva di posizionando di alcune telecamere spia delle autorita preposte al controllo e rispetto procedurale per lo sgombero dei rifiuti in argomento. Approfitto dell’occasione per invitarvi presso il mio ufficio per qualsiasi necessità e per aggiornarvi sugli sviluppi per quanto segnalato”. Massima disponibilità quindi e, grazie alla collaborazione di tutti, si spera di poter mettere fine a tali gesti incivili.