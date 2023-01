Oristano

L’associazione SDR teme “un altro anno di doppi, tripli e anche più incarichi” in Sardegna

Il numero dei direttori effettivi non cambia, ma il 2023 porta diverse novità ai vertici degli istituti penitenziari in Sardegna. Nella casa di reclusione di Oristano – Massama (258 detenuti) e nella colonia penale di Is Arenas (82) prenderà servizio come reggente Elisa Milanesi, titolare nel carcere di Alghero (95 presenze).

Carmen Forino invece è la nuova reggente di Sassari-Bancali. Originaria di Napoli, vice direttrice della casa circondariale di Benevento, la dirigente aveva iniziato la carriera proprio in Sardegna, nel 1997, come vice direttrice dell’isola carcere dell’Asinara, chiusa l’anno succesivo.

Confermato nella reggenza del “Pietro Pittalis” di Tempio Pausania (191 detenuti nonostante i 170 posti disponibili) Orazio Sorrentini, direttore della casa circondariale di Busto Arsizio.

Direttori confermati a Cagliari – Uta, Isili e Lanusei (Marco Porcu, anche con incarico di vice provveditore) e Nuoro e Mamone-Onanì (Patrizia Incollu).

Nel dare notizia di nuovi incarichi e conferme, l’associazione “Socialismo Diritti Riforme” con Maria Grazia Caligaris fa notare che “si profila un altro anno di doppi, tripli e anche più incarichi. A settembre si concluderà il periodo di formazione dei nuovi direttori che, dopo 25 anni di assenza di concorsi, copriranno le sedi vacanti. Una ‘rivoluzione’ che la Sardegna aspetta con ansia e con la speranza che più di un vincitore di concorso scelga uno dei tanti istituti isolani”.

“Lo vedremo a fine anno”, dice ancora Caligaris. “Nel frattempo, confermiamo la disponibilità di SDR a collaborare con gli istituti e rinnoviamo ai direttori e agli operatori penitenziari l’augurio di buon lavoro”.

Auguri in particolare per la nuova direttrice in arrivo a Sassari, “in un momento particolarmente difficile per la vita della casa circondariale che, con 424 detenuti (92 in regime di 41bis), è la seconda più grande dell’isola, senza dimenticare le diverse criticità denunciate recentemente dal garante comunale, Gianfranco Favini, e raccolte dal procuratore generale della Repubblica, Luigi Patronaggio”, scrive SDR.

Lunedì, 16 gennaio 2023