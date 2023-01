Una corsa a tre per la segreteria del Pd in Sardegna, ecco chi si gioca il comando

Il 26 febbraio si vota, dal 27 il Pd sardo avrà un segretario regionale dopo mille rinvii, un commissariamento e decine di guerre interne irrisolte, e il primo punto in agenda saranno le elezioni regionali di febbraio 2024. Intanto, i nomi: in campo ci sono due consiglieri regionali, il cagliaritano Piero Comandini e il gallurese Giuseppe Meloni, e la sassarese Maria Francesca Fantato. Piero Comandini è espressione della corrente Sardegna Futura, ex renziani che hanno fra gli esponenti di riferimento l’ex parlamentare sassarese Gavino Manca, Giuseppe Meloni fa capo all’area dei Riformisti dell’ex senatore Antonello Cabras, che sembra aver certificato la divisione con i popolari di Paolo Fadda, mentre Fantato, segretaria del circolo Berlinguer di Sassari, è espressione della corrente più a sinistra, vicina all’ex parlamentare Tore Cherchi. Le correnti, insomma, con i relativi capi di sempre, nel Pd sardo resistono più che altrove. In ogni caso, il nuovo segretario dovrà subito occuparsi delle regionali, e in primo luogo della possibile alleanza con i 5 stelle. Indispensabile, se il centrosinistra vuole provare a vincere, ma non così scontata perché per i dem potrebbe significare sacrificare il proprio candidato presidente per far spazio a un grillino visti i risultati delle ultime politiche.