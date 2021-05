Una conferenza di Giuliano Amato per celebrare il 2 giugno

Iniziativa on-line della Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza

L’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato sarà ospite della Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza per una conferenza dal titolo “Dalla Repubblica alla Costituzione”, in programma martedì 1° giugno in diretta sulla pagina Facebook della Casa Museo. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

“Il voto del 2 giugno costituisce uno spartiacque nella storia dello Stato unitario. Muta la forma di Stato: da monarchia costituzionale a repubblica”, spiegano gli organizzatori della conferenza. “La consultazione coinvolge l’intero popolo italiano: per la prima volta il suffragio attivo e passivo è esteso alle donne. Il voto è il culmine di un grande sommovimento e segna la direzione del cammino per l’Assemblea costituente: non solo il ripristino di vecchi diritti (negati dal fascismo) ma la costruzione di un quadro, nuovo e più ricco, di diritti (e di doveri)”.

“I primi tre articoli della Costituzione sintetizzano tali obiettivi”, sottolinea la scheda di presentazione dell’incontro: “il lavoro come fondamento della Repubblica, i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, l’obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.