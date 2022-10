La nota di presentazione della guida Osterie d’Italia 2023 sottolinea per la Sardegna ”una crescita qualitativa che ha ridato slancio tanto ai piccoli centri dell’entroterra quanto ai luoghi costieri che propongono preparazioni di pesce cucinate con semplicità, accostate agli straordinari prodotti messi a disposizione dall’agricoltura di questa ricchissima terra. E questo, grazie a un numero sempre più crescente di giovani cuochi e cuoche che decidono di affiancare le vecchie generazioni della propria famiglia e , mettendo da parte la stanca riproposizione delle antiche ricette, si dedicano a ricercare e valorizzare erbe spontanee, ortaggi, carni di razze locali, formaggi, cereali in proposte fresche e innovative”.

Tra i riconoscimenti ottenuti dalle osterie della Sardegna spicca il Premio Selezione Bere Bene, che va a San Sperate con la seguente motivazione: “Ben prima che di birra artigianale si parlasse in modo diffuso in tutta Italia, l’osteria di Ada Pinna ha scelto di raccontarne i migliori interpreti regionali accanto a una curata carta dei vini, per un racconto del territorio che si conferma unico, ampio e coinvolgente”.

Quest’anno Slow Food fa debuttare tre nuovi simboli per raccontare in modo più ampio e dettagliato l’offerta dei locali recensiti:

Complessivamente la nuova edizione della guida elenca per la Sardegna 49 locali, con tre nuovi ingressi, su un totale di 1.730 tra osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti segnalati per la cucina territoriale, la rigorosa selezione degli ingredienti e il prezzo giusto.

Fonte: Link Oristano

