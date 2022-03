Oristano

Impianti mobili a terra o da montare su chiatte lungo la banchina, in grado di generare 250 MW. La proposta della Avenir LNG al Governo Draghi

Una centrale elettrica alimentata a metano a Oristano, per ridurre la dipendenza dell’Italia dal gas russo. Una soluzione temporanea e attuabile in tempi rapidi, proposta al Governo dalla Avenir LNG, che con le proprie navi gasiere rifornisce i depositi della Higas nel porto di Oristano – Santa Giusta.

In una lettera firmata dall’amministratore delegato Peter Mackey, la società norvegese spiega che gli approvvigionamenti di gas via mare consentirebbero di ridurre quelli di metano russo ricevuti attraverso il gasdotto e utilizzati per alimentare altre centrali.

Il progetto della centrale elettrica temporanea da costruire accanto al terminale di Gnl a Oristano prevede una turbina a ciclo combinato, in grado di generare circa 250 MW di energia elettrica.

Secondo Avenir, la capacità di generazione “può essere fornita sia da unità produttive montate su chiatta, da posizionare nel porto di Oristano accanto alla banchina in concessione, sia tramite centrali elettriche mobili che possono essere collocate a terra, sui lotti disponibili adiacenti il nostro terminal”.

L’azienda sostiene di essere in grado di “fornire Gnl nel terminale esistente, approvvigionandolo da mercati internazionali, come già facciamo attualmente, senza fare alcun affidamento sul prodotto di origine russa. Sarebbero necessari solo lavori minimi per modificare il nostro impianto Gnl esistente e per effettuare il collegamento alla rete elettrica esistente. Questi sono tutti costi che siamo disposti a finanziare interamente con mezzi nostri”.

“Le unità di generazione di energia necessarie sono oggi disponibili sul mercato e possiamo dislocarle rapidamente in Sardegna”, scrive ancora la società al Governo Draghi. “Con il vostro supporto e approvazione, riteniamo di poter rendere operativo questo schema proposto entro l’anno corrente”.

Venerdì, 18 marzo 2022