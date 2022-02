UNA CASA PER LA DOLCISSIMA HEIDI, 4 ANNI VISSUTI IN UN CAMPO ROM A SASSARI.

Heidi è una cagnolona di taglia media, pesa circa 20 kg.

Ha 4 anni e vive da sempre con i suoi amici in un campo rom a Sassari, viene accudita da delle brave volontarie. È dolcissima una vera coccolona.

Si cerca per una famiglia che sappia amarla come merita.

Per qualsiasi informazione contattate Maria Gabriella al 3474143918

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.