Una cagnolina con collare investita a Quartu, aiutateci a trovare chi l’ha perduta

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, RECUPERATA CAGNOLINA INVESTITA A QUARTU, HA UN COLLARE.

QUALCUNO LA CERCA?È stata recuperata una cagnolina con collare, è stata investita.Si presume a uno smarrimento, chi ha in custodia la cagnolina turna in ambulanza quindi potete inviare un messaggio whatsapp al +39 348 039 2351 sarete ricontattati appena possibile.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

