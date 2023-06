Una bimba di tre anni esce da sola in piena notte: la salva un passante

Una storia a lieto fine di quelle che fanno sorridere e pensare a quanto sia prezioso l’aiuto anche di una persona estranea. A Seveso (Monza Brianza) una bambina di 3 anni è uscita da sola e scalza in piena notte. A notarla, per pura fortuna, un passante, che ha subito avvertito i carabinieri. La piccola stessa ha dato indicazioni per essere riportata a casa, dove c’era la zia. Infatti, la madre della piccola era fuori a Milano e aveva affidato la figlia alla parente, sconvolta dall’accaduto e di come la bimba avesse potuto fare tutto da sola.

All’inizio era alquanto e comprensibilmente confusa, ma è stata subito tranquillizzata dai carabinieri accorsi subito in aiuto della piccola grazie alla segnalazione del passante. La bambina , molto probabilmente, era riuscita semplicemente ad aprire la porta di casa e chissà per quale motivo e curiosità, aveva deciso di uscire.