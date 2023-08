Una beffa il tetto al caro voli per la Sardegna: compagnie autorizzate ad aumentare il prezzo del 200%

E’ una bufala, gigante, quella del tetto agli aumenti dei biglietti aerei da e per la Sardegna. Anzi, è una beffa bella e buona: nel consiglio dei ministri di oggi, infatti, il governo autorizzerà le compagnie aeree ad aumentare il costo dei biglietti aerei del triplo rispetto al prezzo medio. Ovvero: invece di abbassare le cifre sul prezzo medio, si legittima, e inevitabilmente si incitano le compagnie aeree ad aumentare e speculare, senza il rischio di essere multate.

Una follia, ancora una volta sulla pelle della silente Sardegna e con il beneplacito, anzi la piena soddisfazione, della Regione che esulta per l’ennesima fregatura in arrivo da Roma.

Il tutto, mentre ancora risuona il suono delle grancasse farlocche dei Riformatori su un’altra inutile e strumentale bandiera populista: l’insularità in costituzione. Quella insularità che doveva cambiare per sempre e far rinascere e portare alle vette dello sviluppo la Sardegna, si è rivelata per quello che è: un inutile strumento di propaganda. Per i sardi, nulla è cambiato, anzi ogni giorno qualcosa peggiora: a cominciare proprio dai trasporti, diritto fondamentale e vitale affossato da incapacità e superficialità. Fino all’aberrazione di stendere il tappeto rosso alle speculazioni delle compagnie aeree. Che se la ridono, giustamente soddisfatti.