Una base operativa della Protezione civile a Bosa per la gestione delle emergenze

Bosa

Sarà allestita in un settore del municipio: progetto da 300mila euro

Bosa avrà una base operativa e sempre presidiata per le attività della Protezione civile: la Giunta ha approvato il progetto e ora si passa all’appalto per adeguare i locali in una parte del municipio, con accesso indipendente in via Puggioni.

“Nel 2020 il Comune di Bosa ha ricevuto dalla Protezione civile degionale un contributo di 300.000 euro per l’adeguamento di locali da destinare a sala operativa di Protezione civile”, ha spiegato il vicesindaco Federico Ledda. “È un’ idea sperimentale che vede Bosa come primo Comune in Sardegna a portare avanti questo progetto”.

Saranno tre gli ambienti della base operativa: comando, sala radio e sala operativa. “I locali saranno dotati di attrezzature elettroniche e software che permettono di lavorare con ampio raggio, per la previsione, gestione e superamento delle emergenze”, ha continuato l’assessore.

“Nello sviluppo di questo progetto è stato fondamentale il supporto della Direzione generale della Protezione civile e del suo direttore Antonio Pasquale Belloi, con la professionalità del personale”, ha concluso Ledda. “Il procedimento è in capo all’area Lavori pubblici del Comune di Bosa ed il progetto sarà redatto dall’ingegnere Giovanni Marco Paulotto”.

Già nell’ottobre 2019 il sindaco Pier Franco Casula, in seguito agli incendi che colpirono i territori di diversi comuni in quei giorni, avanzò in Consiglio la proposta per la creazione di una struttura comunale, con personale dedicato al settore di Protezione civile.

Giovedì, 16 marzo 2023