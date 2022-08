La festa proseguirà la mattina di domenica 28 agosto, con la processione del simulacro di Sant’Ignazio per le vie del paese, accompagnata da un gruppo di cavalieri. Alle 11, appuntamento con la santa messa in onore al Santo, che terminerà con un rinfresco offerto dalla Leva 72, il comitato organizzatore dei festeggiamenti insieme al comune e alla Pro loco, guidata da Giampiero Flore.

Un fine settimana ricco di eventi a Ollastra, in occasione della festività in onore a Sant’Ignazio. Si inizia domani sera, sabato 27 agosto, con la tradizionale cena a base di vitella, che verrà servita in piazza Europa dalle 20 alle 22. La manifestazione gastronomica sarà seguito da uno spettacolo del gruppo Dilliranna, in programma alle 22:30.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail