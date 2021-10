Il webinar è realizzato con i fondi del Ministero dello sviluppo economico, riparto 2020, nell’ambito dell’intervento della Regione Sardegna “I bisogni dei consumatori in tempo di covid: informazione e formazione, tutela e assistenza”, in collaborazione con Cittadinanzattiva Sardegna e Movimento difesa Cittadino Cagliari.

In consumatori e i rappresentanti territoriali delle associazioni, potranno effettuare domande in diretta, attraverso i commenti sulla pagina Facebook di Adiconsum Sardegna .

Gli esperti saranno intervistati dal presidente Vargiu che porrà loro domande inerenti su cosa e quando cambia, problemi e consigli su come affrontare il cambiamento e bonus per tv e decoder, con relativi prezzi.

“Si tratta di un un approfondimento tematico per i consumatori e per i responsabili territoriali delle associazioni”, spiega il presidente dell’associazione di consumatori, Giorgio Vargiu.

Un webinar in diretta Facebook per “guidare i consumatori verso il passaggio alla nuova tv di seconda generazione”. Lo promuove Adiconsum Sardegna per venerdì prossimo (15 ottobre ), con inizio alle 18.

Giorgio Vargiu

Fonte: Link Oristano

