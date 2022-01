Per l’alto rischio di un parto trigemellare molto prima del termine previsto, con quel che significa per la sicurezza della donna e la sopravvivenza dei tre piccoli, la prefettura di Sassari ha lanciato l’allarme e una donna incinta, ricoverata nel reparto di Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, è stata trasportata con un volo dell’aeronautica militare a Pescara. Il Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato nel primo pomeriggio dall’aeroporto militare di Ciampino, ha raggiunto lo scalo di Alghero in poco più di un’ora. Effettuato l’imbarco della donna assistita da una équipe medica ed accompagnata da un familiare, il Falcon 50 è poi immediatamente ripartito verso l’aeroporto di Pescara. Da qui, il successivo trasporto in ambulanza della paziente all’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Il volo d’urgenza è stato disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata mantiene in stato di prontezza operativa, 24 ore su 24, in varie basi, esclusivamente per questo genere di necessità.

L'articolo Un volo dell’Aeronautica Militare per salvare una donna di Alghero incinta di tre gemelli proviene da Casteddu On line.