Cabras

Iniziative del maratoneta oristanese Andrea Mulas in risposta al silenzio delle istituzioni

Un video, una poesia, un murale e una canzone rap per ricordare Sisinnio Poddi e far conoscere il Sinis. Sono le nuove attività promosse da Andrea Mulas, noto maratoneta oristanese e fondatore del progetto Message XXX, deciso a non far cadere nel vuoto la richiesta di un giusto riconoscimento all’agricoltore che – insieme ad altri colleghi – scoprì il primo Gigante di Mont’e Prama.

“L’amministrazione comunale non ha mai risposto alla nostra richiesta di encomio”, spiega Andrea Mulas, che per questo ha deciso di far da sé: “Vogliamo dimostrare che si può valorizzare il territorio, quasi a costo zero”.

Nel video (pubblicato sui social nel giorni scorsi da Silvio Piscedda), Mulas – insieme all’artista Alfonso Canfora – ricrea la scena del ritrovamento della statua. Mentre scorrono le immagini, il genero di Sisinnio Poddi, Gianni Farci, legge una poesia dedicata all’agricoltore, scritta da Pierpaolo Sanna e tradotta in sardo.

La poesia intitolata Su babbu mannu da is Gherrerus de su Sinis è stata anche inserita nel calendario sardo 2023 dell’editore oristanese Peppe Cau, insieme a una foto di Andrea Mulas, scattata dal fotografo Gianfranco Casu.

Non è finita qui: il rapper Davide Napoli – in arte Blaze – ha scritto una canzone dedicata all’agricoltore di Cabras. “Cerchiamo altri giovani artisti che vogliano collaborare”, spiega Andrea Mulas, che anticipa anche la realizzazione di un murale: “Sarà dipinto sulla facciata in un supermercato all’ingresso di Cabras”.