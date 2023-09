Un viaggio nel tempo a Bauladu per riscoprire la storia del paese: conferenza

Bauladu

Organizza Su Sotziu 2023 in collaborazione con la Parrocchia

“Il territorio di Bauladu ai tempi di Gregorio Magno: tra archeologia e culto”. Questo il titolo della conferenza studio ospitata dalla chiesa parrocchiale di Bauladu in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Gregorio Magno.

Organizzato da “Su Sotziu 2023”, il comitato per i festeggiamenti di Santa Vittoria, San Lorenzo e San Gregorio, in collaborazione con la Parrocchia, l’incontro è fissato per domani, sabato 2 settembre alle 18,30.

Ai saluti del sacerdote don Giacomo Zichi, seguirà l’intervento dell’archeologo Giuseppe Maisola, con l’analisi del contesto della Sardegna centrale durante il periodo del pontificato di Gregorio Magno tra VI e VII secolo, e, nello specifico, dei cambiamenti che hanno interessato il territorio di Bauladu, soprattutto dal punto di vista archeologico.

A concludere il contributo dell’archivista Raffaele Cau, che offrirà un approfondimento sulla Chiesa di San Gregorio di Bauladu attraverso lo studio dei documenti d’archivio. La conferenza sarà moderata dall’archeologa Anna Pintus.

“Il Comitato”, dichiara il presidente Elia Zucca, “ha organizzato questa conferenza per cercare di analizzare un periodo storico, quello di Gregorio Magno, e le vicende che hanno interessato il nostro territorio, per comprendere meglio come il culto di San Gregorio si sia diffuso a Bauladu, e anche nei paesi limitrofi, lasciando testimonianza tangibile nella chiesa dedicata al Santo Pontefice”.

