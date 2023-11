Un Viaggio Gastronomico nel Cuore dell’America a Palazzo Doglio

Giovedì 23 Novembre l’Osteria del Forte si prepara a celebrare il Thanksgiving, l’antica festività nata negli Stati Uniti che sta conquistando sempre più gli animi italiani, e di tutti, in giro per il mondo.

Il Thanksgiving Dinner è diventato ormai un appuntamento fisso all’Osteria del Forte, dove quest’anno l’Executive Chef Alessandro Cocco ha ideato un menu appositamente studiato per deliziare anche i palati più raffinati.

La cena inizierà con un tocco di freschezza: “Insalata di barbabietole e arance con cipolla rossa caramellata,” seguita da una deliziosa “Crema di carote, crostini e scorza di arancia.” Il viaggio attraverso l’America proseguirà con il “Risotto ai funghi shiitake” e la deliziosa “Parmigiana di zucca” per celebrare gli ingredienti autunnali per eccellenza, senza trascurare i classici della tradizione americana. Il protagonista della proposta gastronomica dell’Osteria del Forte sarà l’immancabile tacchino, accompagnato da cavoletti di Bruxelles e salsa al cranberry. Il tutto si concluderà dolcemente con una selezione di dessert a tema.

Il prezzo del menu sarà di 55 Euro a persona (bevande escluse). Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero T. 070 646 4154 o scrivere all’indirizzo email [email protected] .

Sarà un imperdibile occasione per trascorrere il giorno del Ringraziamento con i propri cari, ma non solo, tutti i partecipanti avranno la possibilità di scoprire in anteprima i prossimi appuntamenti in programma a Palazzo Doglio per la stagione Natalizia!