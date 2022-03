Santu Lussurgiu

Sabato un evento in occasione della Giornata mondiale dell’acqua

“Acque sotterranee: rendere visibile l’invisibile”: è il tema della Giornata mondiale dell’acqua, edizione 2022. In tutto il mondo le acque sotterranee rappresentano un’enorme e importantissima risorsa. E in Sardegna la maggiore riserva di acqua dolce è custodita nelle falde del Montiferru. Un tesoro lontano dalla nostra vista – trattenuto dalle formazioni geologiche di roccia, sabbie e ghiaie – che è importante “rendere visibile”, per garantirne una gestione sostenibile e prevenire l’immissione di sostanze nocive nel sottosuolo.

Ecco perché Santu Lussurgiu è stato scelto come sede di una manifestazione che la mattina di sabato 19 marzo vedrà protagonisti le alunne e gli alunni delle scuole in un viaggio attraverso la risorsa acqua.

Organizzano il CRENOS (Centro Ricerche Economiche Nord-Sud) dell’Università di Cagliari, l’NRD (Nucleo Ricerca Desertificazione) dell’Università di Sassari, l’ENAS (Ente Acque della Sardegna), il Comune e l’Istituto scolastico comprensivo di Santu Lussurgiu.

Istituita dall’ONU nel 1993 per richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale, la Giornata mondiale dell’acqua deve sensibilizzare i popoli per il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030, un traguardo indispensabile per appianare le disuguaglianze socio-economiche e garantire la dignità di tutti gli esseri umani.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito dei progetti internazionali MEDISS, MENAWARA e MEDWAYCAP – finanziati dal programma europeo ENI CBC Med – che vedono la Sardegna cooperare con alcuni Paesi della sponda sud del Mediterraneo nella ricerca e sperimentazione di metodologie innovative di utilizzo in agricoltura di acque reflue trattate, desalinizzate e di drenaggio, per ridurre l’impiego di acqua dolce e i costi per l’approvvigionamento, nonché garantire la risorsa nei Paesi in cui la sete è un dramma quotidiano.

Proprio in alcune di queste aree – Tunisia, Algeria, Tanzania, Etiopia – si è svolta l’attività del professor Giorgio Ghiglieri, protagonista delle ricerche e dei progetti di cooperazione internazionale delle due Università sarde per il miglioramento e la salvaguardia delle risorse idriche. Al professor Ghiglieri, scomparso lo scorso anno, è dedicata questa giornata.

Giovedì, 17 marzo 2022