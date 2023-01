Una panoramica sulla platea - Foto di Alberto Costa Photography

Particolarmente suggestivi i momenti dedicati alla musica e alla recitazione, che ha visto come protagonisti la Lux Vocal Ensamble e il soprano Chiara Loi, nell’esibizione in brani dal X al XV secolo. Con loro la voce recitante di Marta Proietti Orzella con la lettura di brani tratti dai libri “Donne protagoniste del Medioevo”, curato dalla professoressa Rossana Martorelli, “Eleonora D’Arborea” di Camillo Bellieni, “Carta de logu” e “Vita di Eleonora D’Arborea” di Bianca Pitzorno.

Il momento dedicato alla degustazione dei prodotti enogastronomici sardi - Foto di Alberto Costa Photography

guarda tutte le foto

11

Una serata alla scoperta delle protagoniste del Medioevo sardo con la VI Rassegna Itinerari Letterari e Storici dell’Identità Sarda

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail