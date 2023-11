Un uomo uccide la moglie a colpi di mazza da baseball: arrestato

È accaduto questa mattina a Salsomaggiore, in provincia di Parma. Un uomo di 58 anni ha ucciso la moglie, Meena Kumari, 66, a colpi di mazza da baseball. I fatti sarebbero avvenuti in casa. Per sfuggire all’aggressione, la donna sarebbe poi scappata in strada e a dare l’allarme è stata una donna carabiniere, Noemi Schiraldi, non in servizio in quel momento che ha sentito le grida disperate della vittima. È intervenuta da sola, per poi essere aiutata dalla pattuglia di colleghi con i quali ha poi arrestato l’uomo. “Il mio intervento tempestivo purtroppo non è bastato – ha raccontato Noemi a Fanpage.- Ho allontanato quell’uomo dal suo corpo e lui non ha opposto resistenza, ha aspettato in silenzio la pattuglia che lo avrebbe arrestato.”

Purtroppo non sono serviti i soccorsi offerti alla donna, morta nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Salsomaggiore. Troppo gravi i traumi riportati, soprattutto al volto e alla testa.

Sono in corso le indagini del caso per arrivare a capire la dinamica esatta dei fatti e cosa abbia portato a questo ennesimo femminicidio.