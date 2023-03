Un uomo trovato morto per strada a Oristano, sul posto le forze dell’ordine

Cronaca Vicino al corpo una bici e un coltello

Oristano

Vicino al corpo una bici e un coltello

Un uomo è stato trovato morto per strada questa mattina a Oristano, in via Don Bosco. Sul posto le forze dell’ordine. La zona è stata interdetta.

A quanto si è appreso vicino all’uomo una bici e un coltello.

E’ stato il personale del servizio 118 stamane a fare la drammatica scoperta. Alla centrale è giunta una segnalazione di un uomo a terra, presumibilmente caduto dalla bici. Giunto sul posto l’equipaggio dell’ambulanza della Sea ha constatato la presenza dell’uomo il cui corpo era privo di vita. Subito l’intervento delle forze dell’ordine.

-segue-

