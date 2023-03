Un uomo trovato morto per strada a Oristano: ha battuto la testa dopo essere caduto dalla bici

Oristano

Indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto per strada questa mattina a Oristano, in via Don Bosco. L’allarme è scattato intorno alle 7. E’ stato il personale del servizio di soccorso medico 118 a fare la drammatica scoperta, intervenendo dopo una segnalazione. Giunto sul posto l’equipaggio dell’ambulanza della Sea ha constatato la presenza dell’uomo il cui corpo era privo di vita. Si trovava tra due auto parcheggiate. Vicino una bici e un coltello da cucina col manico di plastica.

Subito è scattato l’intervento delle forze dell’ordine. L’area è stata interdetta. L’uomo è stato identificato: Paolo Murtas, 62 anni, barista, piuttosto conosciuto a Oristano. Per anni aveva gestito il bar Bar Moby Dick a Torre Grande e recentemente aveva un’attività di vendita di auto usate.

Il medico legale e il magistrato di turno Andrea Chelo hanno compiuto un sopralluogo e un primo esame.

L’ipotesi più accreditata è che Paolo Murtas abbia avuto un malore o abbia perso l’equilibrio e sia caduto a terra, battendo il capo e restano ferito mortalmente. L’uomo, comunque, sembra avesse una benda sul capo.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita. E’ possibile vengano acquisite anche le immagini di alcuni sistemi di video sorveglianza che si trovano nella zona.