Un uomo sparisce in mare mentre lavora su una nave da crociera

Una tragedia quella avvenuta a bordo della nave da crociera AIDAperla che ha coinvolto un membro dell’equipaggio. La nave, battente bandiera italiana, era salpata ad Amburgo, in Germania, per dirigersi in Spagna, a La Coruna quando ieri mattina l’uomo è caduto in mare, nel Canale della Manica, senza lasciare traccia, e dopo ore di ricerche senza esito sono state interrotte.

Appena dato l’allarme, si sono mobilitati Guardia costiera, Marina militare, elicotteri, motovedette per perlustrare a fondo la zona ma senza alcun risultato.

“Il capitano e l’equipaggio di AIDAperla hanno immediatamente avviato tutte le necessarie misure di soccorso e salvataggio in stretto coordinamento con le autorità locali. La perquisizione a bordo ha confermato la scomparsa di un membro dell’equipaggio di sesso maschile. La nave è stata immediatamente fermata e riportata nel luogo in cui si ritiene fosse avvenuto l’incidente dove ha preso parte alle ricerche” – ha scritto la AIDAperla in un comunicato ufficiale, rinvolgendo il pensiero “alla famiglia della persona scomparsa e ai suoi colleghi”.