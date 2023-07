Un uomo e una donna feriti, paura per i cani senza guinzaglio lungo le spiagge

San Vero Milis

In entrambi gli episodi cercavano di difendere i propri animali, di taglia più piccola

Una donna di Oristano è stata morsa a un braccio da un cane, mentre cercava di difendere il suo cagnolino. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa sul lungomare di Putzu Idu.

La donna poco dopo le 20,30 passeggiava con al guinzaglio il proprio cavalier king, un cane di taglia piccola. Ha raccontato che all’improvviso dalla spiaggia sono spuntati altri due cani e si sono avvicinati al suo. Per evitare guai ha cercato di tenere lontani gli animali ma uno dei due l’ha azzannata a un braccio.

La passeggiata si è concluse in anticipo, con una visita in ambulatorio per medicare la ferita e la prescrizione di antibiotici.

Due giorni prima, sempre nella marina di San Vero Milis, si era verificato un episodio simile, nel quale erano stati coinvolti un uomo di Oristano e il suo cagnetto.

A Capo Mannu l’uomo portava a spasso al guinzaglio il proprio amico a quattro zampe quando è stato attaccato da un grosso labrador, spuntato improvvisamente dalla caletta sottostante.

Nonostante il tentativo di difesa del padrone, il labrador ha azzannandolo sulla schiena il cane più piccolo. Dopo vari tentativi, il proprietario è riuscito a mettere al sicuro il cagnolino, ma nella confusione è anche caduto malamente sulle rocce, procurandosi delle ferite.

Poco dopo l’episodio è comparso anche il proprietario del labrador, che tranquillamente faceva il bagno. Nonostante le proteste, l’uomo si è allontanato senza fornire le proprie generalità.

Dopo una visita dal veterinario per medicare il cane azzannato, il proprietario ha informato della vicenda sia i carabinieri che la polizia locale di San Vero Milis, segnalando anche la presenza di troppi cani senza guinzaglio, in una zona che in questo periodo è affollata dai turisti.

Le forze dell’ordine hanno confermato che avrebbero svolto accertamenti.

Sabato, 29 luglio 2023