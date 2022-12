Un trionfo la prima del musical West side story - Sardegna

La magia dell'arte: dalla partitura del compositore Leonard Bernstein viene fuori un capolavoro a cavallo tra opera e musical. Con un susseguirsi di brani noti al grande pubblico tra cui l' aria "Maria", il celebre tema "America" o il "mambo", la coinvolgente "Tonight".

Applausi e ovazioni hanno accolto ieri sera al Teatro Lirico di Cagliari West Side Story. Ultimo titolo della Stagione lirica va in scena fino al 23 dicembre.

Uno spettacolo avvincente con i solisti chiamati a cantare, recitare e ballare in un vortice di passi classici e balli moderni. Il pubblico si è lasciato trascinare dalla fantastica musica, motore travolgente di movimenti scenici, coreografie, arie, cori, dialoghi, interpretati con grande maestria teatrale.

L'orchestra ha fatto da colonna sonora con una grande interpretazione, impegnata in tutte le diverse sezioni, dagli ottoni alle percussioni, ai soli di violino e violoncello. Ben riuscito anche l'allestimento scenico che proviene da tre istituzioni musicali statunitensi: Lyric Opera of Chicago, Houston Grand Opera e Glimmerglass Festival.

Un vero trionfo per il capolavoro del grande compositore statunitense per la prima volta messo in scena a Cagliari e in Sardegna. Già in cartellone prima della pandemia, la sua programmazione era stata quindi interrotta e ora riproposta. L' attesa è stata ripagata da un numeroso e caloroso pubblico. Un'opera che apre a una riflessione e contiene un messaggio profondo di fratellanza e inclusione. Una storia di amore, passione, morte, ispirata a Romeo e Giulietta di Shakespeare, calata nella realtà di un quartiere popolare della New York degli anni Cinquanta dove si fronteggiano due band di giovani portoricani e bianchi. La produzione originale è dell'italo-americana Francesca Zambello che firma la regia dopo il successo, nel 2017, della Ciociara di Marco Tutino. Ottima la prova del cast vocale dove si distingue il tenore Andres Acosta (Tony) per intonazione e colore e Teresa Castillo (Maria) per un'interpretazione intensa. Sul podio, alla guida dell'Orchestra del Lirico James Lowe, al suo debutto a Cagliari ha ben espresso il colore originario della partitura dell' americano Bernstein. Questa sera alle 20,30 è in programma la prima delle nove repliche e ci sono anche due matinée alle 15,30, il 20 e il 23.



Fonte: Ansa Sardegna