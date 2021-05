Un traffico di droga dietro il blitz contro la ‘ndrangheta a Oristano

L’indagine ha permesso di ricostruire la rete di distribuzione della cocaina dei Giorgi in Piemonte, Sicilia, Lombardia e Sardegna. Nell’isola, in particolare, è stato individuato un ulteriore sodalizio dedito al narcotraffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, attivo nel cagliaritano.

L’attività investigativa è partita da una intercettazione svolta proprio ad Alghero nei confronti di un rappresentante della famiglia calabrese Giorgi Boviciani di San Luca, famiglia al vertice dell’organizzazione che vede protagonisti in particolare i fratelli Domenico, Francesco, Giovanni, Sebastiano e il nipote Valter Cesare Marvelli, e a cui sono legati anche Antonio e Domenico Giorgi, quest’ultimo detenuto ad Alghero per omicidio volontario, Antonio Giorgi – omonimo del primo, ma di 4 anni più giovane – Sebastiano Signati, Stefano Sanna e Pietro Parisi, con quello che viene considerato il suo luogotenente in Sardegna, appunto Luciano Vacca.

È legato al traffico di droga il troncone sardo dell’operazione “Platinum-Dia” che stamane ha inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta calabrese e che a Oristano ha portato all’arresto di un uomo, Luciano Vacca, originario del Cagliaritano, fermato al termine di un blitz in un condominio di via Diaz.

Fonte: Link Oristano

