Un torneo di beach volley a San Vero Milis con una madrina speciale: Alessia Orro

San Vero Milis

La manifestazione sarà ospitata negli impianti sportivi il Nuraghe

Appuntamento mercoledì 27 settembre con il torneo di beach volley Alessia Orro, promosso dalla palleggiatrice dell’Italvolley femminile e dell’Allianz Vero Volley Milano. Si giocherà negli impianti sportivi il Nuraghe, a San Vero Milis, a partire dalle ore 16.

A curare la parte tecnica della manifestazione è la Sunvolley, società attiva da oltre vent’anni tra San Vero Milis e più recentemente Narbolia.

Sono in programma un torneo di Volley S3 misto per gli atleti nati tra il 2012 e il 2014; un torneo 4×4 Under femminile e uno maschile per i nati dal 2009 al 2011; un torneo Open 4×4 misto per i nati fino al 2008.

Reduce dal quarto posto agli Europei con la maglia della Nazionale, Orro, 25 anni, originaria di Narbolia, inizierà presto – da capitana della squadra – la sua quarta stagione con Allianz Vero Volley Milano. L’esordio in campionato della formazione lombarda sarà domenica 8 ottobre all’Allianz Cloud di Milano contro Busto Arsizio.