Un successo le due giornate all’insegna della tradizione con “Busachi e i suoi colori”

È tanta la soddisfazione per la Pro loco “Cuvventu”, organizzatrice dell’evento. “È andata molto bene. Sono state due giornate di full immersion nella tradizione e cultura sarda a tutto tondo, con i suoi piatti, le sue musiche e i suoi costumi”, ha commentato la presidente Serafina Mandra. “Domenica abbiamo visto il picco dei visitatori, ma anche sabato è andata bene”.

Un successo di visitatori e pubblico per l’edizione 2023 di “Busachi e i suoi colori”: le giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre ricche di appuntamenti hanno portato alla scoperta delle bellezze e delle ricchezze del suggestivo borgo del Barigadu.

Tanti visitatori per partecipare a un programma ricco di eventi

I visitatori hanno apprezzato il programma proposto. “Per la giornata di sabato abbiamo organizzato tre escursioni: una per le vie del centro storico, un’altra alla diga Eleonora d’Arborea e infine quella alle domus de janas, sparse per le campagne busachesi”, ha spiegato Mandra. “In particolare quest’ultima ha riscosso un grande successo, perché ha portato i partecipanti alla scoperta del nostro territorio, facendoli immergere nella natura”.

“Abbiamo poi organizzato delle visite al campanile, secondo per altezza in tutta l’Isola”, ha continuato la presidente. “Apprezzatissima anche la dimostrazione della vestizione della sposa in abiti tradizionali e il laboratorio sulla preparazione dei bianchini, i dolci tipici del paese, con degustazione finale. I piatti tipici hanno riscosso un grande successo, più di tutti naturalmente su succu”.

I momenti più attesi della manifestazione erano le due sfilate in costume tradizionale dei gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna. “I busachesi hanno risposto davvero con entusiasmo al nostro appello di esporre i propri manufatti alle finestre, lungo il percorso seguito dal corteo”, ha aggiunto Mandra. “Le vie si sono dunque colorate grazie a costumi, tappeti e arazzi, dando vita e visibilità a questi tesori che abitualmente rimangono custoditi nelle antiche cassapanche”.