Un successo la raccolta fondi per Bitti:  Laconi dona 1.500 euro

“Consapevole che non potrà porre rimedio alle gravi criticità cui dovrete far fronte”, scrive ancora il sindaco di Laconi, “confido nel fatto che questo piccolo gesto di solidarietà possa diffondere un sentimento di unione e collaborazione. Bitti, sono certo, saprà prontamente rialzarsi. Laconi è con voi”.

“Sono profondamente onorato della risposta dei miei concittadini”, scrive il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, in una lettera indirizzata al collega di Bitti, Giuseppe Ciccolini. “I laconesi”, prosegue Argiolas, “hanno dimostrato, ancora una volta, generosità e vicinanza alle comunità in difficoltà”.

Bitti chiama, Laconi risponde. La popolazione del centro dell’Oristanese ha donato 1.500 euro al Comune barbaricino, colpito a fine novembre da una terribile alluvione. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale e il Gruppo volontari Sarcidano avevano promosso una raccolta fondi in occasione delle giornate di screening sulla popolazione per fronteggiare la diffusione del Covid-19.

