Un successo i cammini nei paesi del Guilcier-Barigadu: quasi raggiunti i mille iscritti

Fordongianus

Ieri la tappa di Fordongianus. Il 29 aprile c’è Samugheo

Fordongianus e le sue terme romane hanno accolto ieri gli 85 pellegrini che hanno preso parte alla diciottesima tappa del cammino attorno al lago Omodeo, promosso dall’Ufficio per la Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Oristano e dal suo referente don Ignazio Serra. Tenendo conto delle precedenti tappe, i camminatori – in totale 902 – hanno percorso complessivamente 105 chilometri, visitando 20 paesi tra Guilcier e Barigadu, 23 chiese campestri e 20 chiese parrocchiali, tre nuraghi, due musei, la diga di Santa Chiara e numerosi siti archeologici. Sabato 29 aprile, con la tappa di Samugheo, si concluderà il primo ciclo nei paesi del Barigadu-Guilcier.

“Si spera con la prossima di Samugheo di toccare la quota di 1.000 presenze”, ha commentato don Ignazio Serra. “Una cifra tonda che dice l’interesse per i cammini in generale e le potenzialità di quest’angolo di Sardegna in modo speciale. Esperienza spirituale, percorsi naturalistici, archeologia, tradizioni, buona cucina a chilometro zero, una squisita accoglienza: sono tutti elementi che arricchiscono il pellegrino che sceglie i 21 paesi del Guilcier-Barigadu. Lo è la riprova, semmai ce ne fosse ancora bisogno, della risposta in crescendo, dallo scorso 16 ottobre a oggi, messa in atto dall’Ufficio per la Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Oristano. La sfida lanciata a Sorradile in occasione della conferenza stampa coi sindaci del territorio, alla presenza dell’arcivescovo Roberto Carboni, di realizzare una serie di cammini durante i mesi dell’autunno e dell’inverno ha avuto una risposta che è andata oltre le più rosee aspettative”.

Tornando al cammino di ieri, i pellegrini hanno completato un giro ad anello da San Lussorio di Fordongianus fino alle terme romane, per poi risalire lungo la strada dell’anfiteatro e fare rientro alla chiesa martiriale. Dopo la preghiera e la benedizione iniziali da parte del parroco don Omar Orrù, è seguito il benvenuto del sindaco Serafino Pischedda, che ha voluto percorre insieme ai pellegrini il tratto di 3 chilometri sino alle terme romane del I-III secolo dopo Cristo.