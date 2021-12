Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Intanto i carabinieri hanno ultimato i rilievi e chiarito la dinamica dell’incidente di ieri sera. Secondo le testimonianze raccolte, un automobilista si è fermato all’altezza delle strisce pedonali per fare attraversare la signora, ma un altro ha superato l’auto ferma e ha investita la donna in pieno.

“Il problema primario è quello del traffico elevato e della eccessiva velocità con la quale guidano su quella strada molti automobilisti”, dice il sindaco. “La soluzione dei dossi artificiali per costringere le auto a rallentare non sembra praticabile, mentre per l’illuminazione stiamo pensando di far verificare la potenza dell’impianto, ed eventualmente adeguarla”.

“Fermo restando che anche l’ultimo incidente non è legato a problemi dell’illuminazione pubblica”, dice Pinna, “ma quasi certamente all’imprudenza di un automobilista, vogliamo chiedere un incontro ai dirigenti dell’Anas per trovare una soluzione che garantisca maggiore sicurezza”.

Lo sanno bene i residenti e gli amministratori che si sono succeduti alla guida del Comune: in un passato recente ci sono stati due morti, in altrettanti incidenti.

L’incidente di ieri sera lo ha confermato: a Riola Sardo si rischia la vita in via Umberto, il tratto della Statale 292 che attraversa il paese.

Fonte: Link Oristano

