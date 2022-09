Cabras

Gli eventi sono in programma nella prima giornata della manifestazione

Anche il Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale sarà protagonista del Festival della bottarga, in programma a Cabras da domani a domenica.

Parteciperà attivamente durante la giornata di apertura con due eventi. Con il seminario di approfondimento dal titolo “Il Pesce è salute, cultura, economia. Il valore del pescato nella dieta delle mense scolastiche e di comunità”, che mira a chiudere le filiere corte coinvolgendo in un patto di territorio produttori e amministrazioni locali, che sono responsabili delle mense di comunità. (Nella sala polifunzionale di Cabras alle 9,30) e con il “Laboratorio progettante” sul tema degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, nell’ambito del progetto di cooperazione nazionale “Blue Coast Agreement”, un’occasione per predisporre i contenuti della prossima programmazione dei fondi FEAMPA (sala polifunzionale di Cabras alle 16).

“Due iniziative importanti”, afferma il direttore del Flag Mauro Tuzzolino, “iniziative che assecondano il principio della partecipazione di tutti i soggetti alla definizione delle prospettive di sviluppo del prossimo futuro”.

“Siamo molto felici di essere parte attiva di questa manifestazione”, afferma il Presidente del Flag Alessandro Murana “e porteremo il nostro contributo attivo per consolidare le alleanze di territorio e per promuovere i nostri pescatori e i nostri paesaggi marini e lagunari, che costituiscono un valore assoluto per costruire il futuro delle nostre comunità”.

“Il Festival della Bottarga è una manifestazione che valorizza la cultura, la storia e gli aspetti gastronomici di questo prelibato alimento, realizzato con le uova di muggine lavorate in modo da divenire un vero e proprio caviale del Mediterraneo”, si legge in una nota diffusa dal Flag Pescando. “L’obiettivo è quello di creare un appuntamento annuale che metta al centro la bottarga quale attrattore territoriale, consolidare l’offerta di Cabras e del Sinis attraverso l’integrazione delle filiere produttive e di trasformazione legate alla pesca e all’agricoltura, con la filiera del turismo e del patrimonio archeologico,

storico, culturale e delle tradizioni; accrescere l’economia del territorio, in un rapporto equilibrato tra persone, ambiente, cibo e risorse naturali.

“Il Flag Pescando”, si legge in conclusione, “supporta fortemente questa idea e questa prospettiva di affidare ad un prodotto della nostra pesca il ruolo di veicolo della cultura e dei saperi del nostro territorio”.

Giovedì, 8 settembre 2022