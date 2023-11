Un selfie che spopola, Luca Meloni invitato dal sindaco di Monserrato

Lui si chiama Luca Meloni e in pochi giorni è diventato il creatore digitale più ricercato in Sardegna: oltre 11 mila follower, i numeri crescono ora dopo ora, e centinaia di richieste pervenute sul profilo Instagram “Disegny di bidda” per vedere realizzata la località preferita. Ha iniziato per caso con Serramanna, ha proseguito con Samassi e altri centri limitrofi: i primi a condividere nelle pagine social personali e istituzionali sono stati Alberto Urpi, sindaco di Sanluri, il Comune di Las Plassas, Umberto Oppus da Mandas, il comune di Pula. Insomma, un vero e proprio successo che ha catapultato il giovane ventiquattrenne alla ribalta regionale. Carciofi, nuraghi, castelli, castagne e torrone sono piaciuti assai come le terme di Sardara che rappresentano il centro del Medio Campidano ma i quasi tre mila like, il record sinora per una immagine singola, sono stati cliccati per Monserrato. Locci, alla vigilia dell’inaugurazione, avvenuta l’estate scorsa, del grappolo d’uva preannunciò l’opera come un richiamo attrattivo e meta di selfie: una intuizione vincente, tanto da essere rappresentata come simbolo monserratino. “Ringrazio il giovane Designer Luca Meloni per la simpaticissima raffigurazione del sottoscritto e della città di Monserrato.

Dovrò farmi crescere i Baffi e farmi un po’ di lifting, visto che sembro un “anzianotto”.

A breve ti inviterò a Monserrato per farci una bella foto con il Grappolo di Uva.

Grazie ancora e Complimenti” ha comunicato il sindaco.

Ora non resta che attendere il designer serramannese a Monserrato, città dove si è diplomato, ai piedi del grappolo d’uva più famoso in Sardegna.