Un sardo su tre pronto ad acquistare una moto - Sardegna

Un sardo su tre interessato ad acquistare una moto. Non solo al classico "cinquantino": nel mirino anche motori di piccola-media cilindrata (27%). Ma anche due ruote più potenti (9%). Sono questi i principali risultati dell'ultima ricerca dell'Osservatorio Sara Assicurazioni. A spingere i sardi in primis i fattori psicologici, a cominciare dal desiderio di recuperare un senso di libertà (48%) e di lasciarsi alle spalle, salendo in sella, lo stress e i problemi della quotidianità (33%).

Tutti questi dati, secondo gli esperti, lasciano ipotizzare nel complesso una domanda di mercato vivace. Diverso il discorso per scooter e moto elettriche: un sardo su dieci (12%) oggi prenderebbe in considerazione questa soluzione, mentre una fetta significativa (55%) esprime dubbi sull'opportunità e non sembra al momento intenzionata a rinunciare agli aspetti più materiali della guida, come l'uso di marce e frizione.

Sicurezza in primo piano. A preoccupare i sardi è innanzitutto il rischio di infortuni (50%). Poi c'è anche il timore di arrecare danni ad altre persone o beni (22%). Il 32% sottolinea il rischio di subire furti o atti vandalici. Insieme all'adozione di comportamenti responsabili, per più di uno su due (52%) un importante aiuto può venire dalla tecnologia, che grazie a sistemi innovativi renderà l'esperienza di guida sempre più sicura. Per una protezione completa, i sardi sottolineano l'utilità di una polizza assicurativa, di cui apprezzerebbero soprattutto le opportunità di personalizzazione con le tutele ritenute più utili al caso proprio (41%).

