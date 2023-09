Un salto nella storia di Solarussa con un convegno su San Gregorio e le Giornate del Romanico

Solarussa

Iniziativa inserita nel calendario del Settembre Solarussese

“San Gregorio tra passato e presente” è il tema del convegno-dibattito in programma in occasione di “Italia Romanica – Le Giornate del 2023”, promossa con il coordinamento della Fondazione del Romanico, alla quale aveva aderito sin dal momento della sua istituzione anche il Comune di Solarussa.

L’appuntamento è per domenica 1° ottobre alle 18,30 nei locali dell’ex Casa Naitana. “Il convegno vuole costituire un’occasione per conoscere meglio l’importanza storica ed architettonica della chiesetta campestre intitolata al papa San Gregorio Magno”, ha spiegato il sindaco, Mario Tendas. “Per cogliere questo obiettivo, l’amministrazione comunale ha predisposto un articolato programma, di concerto con l’Associazione dei presidenti di San Gregorio, il Comitato per i festeggiamenti di “San Gregorio – Leva 73″, che sta ultimando gli ultimi dettagli in occasione della festa in onore del Santo Papa, in programma da lunedì 9 ottobre a mercoledì 11, e la supervisione della Fondazione del Romanico”.

Dalle 16,30 e sino alle 20 si potrà visitare la suggestiva chiesetta tardo romanica. Alle 18 ci sarà la possibilità anche di assistere alla novena, che sarà celebrata dal parroco don Mariano Pili.

A conclusione della messa negli ex locali “Naitana”, nella cornice nel parco comunale di San Gregorio, apertura del convegno con i saluti del sindaco Mario Tendas, del presidente dell’Associazione dei presidenti di San Gregorio Magno, Mariano Musu, e del presidente del Comitato di “San Gregorio – Leva 73”, Andrea Piccu.

Previsti gli interventi dell’architetto Aldo Lino, docente all’Università di Sassari, che in passato aveva condotto un importante intervento di manutenzione proprio nella chiesetta campestre di San Gregorio, e il presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, Antonello Figus, che parlerà dell’intenso lavoro svolto in questi ultimi anni e dell’ambizioso programma di attività impostato per il prossimo futuro.

A conclusione del convegno spazio alla musica con il concerto dei Tenores di Neoneli e del duo Orlando ed Eliseo Mascia, poi un piccolo rinfresco per i presenti.

L’iniziativa è inserita nel ricco cartellone del Settembre Solarussese, la rassegna di eventi che terrà compagnia fino al 7 ottobre con tante iniziative.