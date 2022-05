Sono circa 6.000 le cassette di fragole vendute ad Arborea in occasione della Fiera dell’agricoltura che si è tenuta lo scorso fine settimana. Oltre 5.000 sono invece le coppette di fragole offerte ieri dai produttori locali e servite dalla Pro loco con la panna della 3A per l’attesissima sagra, appuntamento conclusivo della due giorni ospitata nello spazio fieristico che si trova nella strada 19 Est.

Paolo Sanneris

Nel corso della due giorni centrale è stata la 38ª edizione della Mostra regionale del bovino da latte Frisona Italiana iscritto al Libro genealogico organizzato da Anafibj, AarSardegna, Comune di Arborea e con il contributo della Regione Sardegna. La Fiera dell’agricoltura è stata anche l’occasione per ammirare la mostra mercato di macchine e componenti per l’agricoltura e la Fiera regionale ortoflorovivaistica Floroviva. Senza dimenticare lo street food a cura della Pro loco.

“Dispiace che qualcuno sia stato costretto a rinunciare a causa della crisi economica”, ha proseguito Sanneris, “nonostante qualche assenza il numero degli espositori non è però calato. Ci sono state diverse novità, legate in particolare al mondo dell’agricoltura. Ci auguriamo di ritrovare l’anno prossimo chi quest’anno non era presente e di confermare tutti coloro che hanno esposto nel 2022. Gli spazi per ospitare tutti ci sono. L’appuntamento ora è per il 2023. Contiamo di organizzare anche l’anno prossimo due giornate di Fiera”.

Foto Massimiliano Daga

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/05/02/un-ritorno-con-grandi-numeri-per-la-fiera-dellagricoltura-di-arborea/

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail