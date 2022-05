Bosa

Il programma annunciato dal sindaco Casula



Una celebrazione in ricordo dei caduti in guerra e in particolare dei pescatori che furono uccisi dagli anglo-americani durante un attacco aereo negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale. Bosa celebrerà in questo modo la ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Il sindaco Pier Franco Casula ha annunciato la presenza di autorità, ex sindaci, associazioni militari, culturali, civili e religiose e gli istituti scolastici.

Il programma prevede un corteo che partirà da piazza Nassirya e raggiungerà a piazza IV Novembre, di fronte al monumento ai caduti, passando per il ponte della Pace.

Si comincia alle 10:30 con il raduno in piazza Nassirya. Qui le autorità con il gonfalone municipale, le società militari e le associazioni si raduneranno per formare un corteo. Alle 11 la partenza verso il ponte della Pace, in direzione di piazza IV Novembre.

Sul ponte ci sarà un primo momento celebrativo: sarà deposto un cuscino di fiori e sarà benedetta la targa in memoria dei pescatori bosani che persero la vita nel maggio del 1943, mitragliati dagli aerei anglo-americani.

Alle 11:30 l’arrivo in piazza IV Novembre. Dopo l’adunata seguirà l’alzabandiera, accompagnato dall’inno nazionale. Sarà benedetta la corona ai caduti e deposta ai piedi del monumento, sulle note del silenzio. In conclusione sarà recitata la preghiera del soldato. Chiuderanno le celebrazioni i saluti del sindaco, Pier Franco Casula.

Lunedì, 30 maggio 2022