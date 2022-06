Roma

Si cerca una soluzione al grave problema degli sfratti

Una proposta di legge per istituire e disciplinare il registro nazionale delle locazioni. È stata presentata alla Camera e la prima firmataria è la deputata di Coraggio Italia Lucia Scanu. “La precarietà abitativa in Italia è ormai diventata una consuetudine”, ha evidenziato la parlamentare oristanese, “questo andamento deve essere scardinato, per poter cambiare rotta è necessario colmare il vuoto normativo a cui devono sottostare i proprietari delle abitazioni e gli inquilini onesti”.

Sono circa 70mila gli sfratti pendenti dal 2019 (differenza tra richieste di esecuzione ed eseguiti con forza pubblica), 32mila nel 2020 e altri 40-50mila stimabili nel 2021, per un totale 130-150mila sfratti eseguibili nel 2022.

Il periodo pandemico e i provvedimenti di emergenza adottati hanno portato il blocco degli sfratti a una durata di circa due anni. Un lasso di tempo ritenuto eccessivo dalla deputata Scanu, che – sempre secondo la parlamentare – starebbe creando terreno fertile per situazioni sempre più problematiche.

Il registro funzionerà con un sistema bi-univoco capace di incrociare informazioni, nel pieno rispetto della privacy. L’iscrizione non sarà obbligatoria, questo garantirebbe il livello di affidabilità economica e sociale del conduttore.

L’obiettivo del registro è quello di contribuire da un lato alla riduzione del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili a uso abitativo per morosità e dall’altro a salvaguardare i conduttori onesti in termini di reperibilità di opportunità di locazioni a condizioni rispettose delle norme.

“Le croniche situazioni di morosità hanno sempre danneggiato tutti (proprietari e inquilini onesti)”, ha dichiarato ancora Lucia Scanu, “questo blocco prolungato, unito alle note lungaggini dei procedimenti di sfratto, adesso sta portando il conto. Attualmente molti giovani non riescono più ad accedere agli affitti, in particolare le giovani coppie trovano difficoltà di fronte a un atteggiamento conservativo e di sfiducia adottato dai proprietari”.

“A ciò”, ha proseguito la deputata, “sono uniti anche episodi di speculazione sul corrispettivo delle locazioni, richieste di affitto in nero, pratiche scorrette sugli importi delle caparre, affidamento delle pratiche ad intermediari non professionali, aste al rialzo per mettere i conduttori in competizione: tutti fattori che hanno ingenerato anche un contenzioso anche contro i locatori e messo in difficoltà il mercato delle locazioni. Ecco perché”, ha concluso Scanu, “sarebbe necessaria l’introduzione dello strumento del registro nazionale delle locazioni”.

Venerdì, 17 giugno 2022

