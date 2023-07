Un ragazzo di 20 anni è morto investito da un’auto, estate di sangue sulle strade

Un’altra, drammatica tragedia della strada che ha visto coinvolto un giovanissimo, un ragazzo di 20 anni, investito da un’auto sulla Colombo, vicino Mostacciano. L’incidente è avvenuto questa notte, quando un’Alfa Stelvio ha travolto il giovane, per il quale a nulla sono serviti i soccorsi. Il ragazzo era in compagnia di alcuni suoi amici, increduli di fronte alla tragedia, mentre il conducente è stato portato in ospedale. Sul posto sono arrivate subito le forze dell’ordine per tutte le verifiche che si devono fare in questi casi ed hanno effettuato i test di rito all’automobilista.